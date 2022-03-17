16:17 17.03.2022
Почти 1600 человек уехали из Казахстана в январе
Фото: Zakon.kz
По данным органов миграционной службы, в январе 2022 года в страну прибыл 1291 человек, уехали из страны – 1592 человека, сальдо миграции составило -301 человек, сообщает Zakon.kz.
Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 90%, выбывших – 79,5% от общего числа мигрантов.Бюро национальной статистики
При этом по сравнению с январем 2021 года численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, уменьшилась на 25,2%.
По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: городах Нур-Султане (2777 человек), Алматы (2332 человека) и Шымкенте (212 человек).