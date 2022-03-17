Почти 1600 человек уехали из Казахстана в январе

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 90%, выбывших – 79,5% от общего числа мигрантов. Бюро национальной статистики

При этом по сравнению с январем 2021 года численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, уменьшилась на 25,2%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: городах Нур-Султане (2777 человек), Алматы (2332 человека) и Шымкенте (212 человек).