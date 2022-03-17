Оман отменяет визовый режим для казахстанцев

Если граждане Казахстана планируют поездку в Оман более чем на 14 дней, то необходимо оформить визу соответствующей категории. Стоит отметить, что продление безвизового пребывания в стране не предусмотрено, нарушение данных правил влечет за собой денежный штраф в размере 10 оманских риалов (порядка 26 долларов) за каждый просроченный день. Пресс-служба МИД РК

Вместе с тем обращаем внимание на то, что на фоне пандемии COVID-19 в стране действует ряд ограничительных мер.