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16:22 17.03.2022

Оман отменяет визовый режим для казахстанцев

визовый режим в Оман Фото: pixabay
С 1 апреля казахстанцы смогут посещать Султанат Оман сроком на 14 дней без предварительного оформления туристической визы, сообщает Zakon.kz.
Если граждане Казахстана планируют поездку в Оман более чем на 14 дней, то необходимо оформить визу соответствующей категории. Стоит отметить, что продление безвизового пребывания в стране не предусмотрено, нарушение данных правил влечет за собой денежный штраф в размере 10 оманских риалов (порядка 26 долларов) за каждый просроченный день.Пресс-служба МИД РК

Вместе с тем обращаем внимание на то, что на фоне пандемии COVID-19 в стране действует ряд ограничительных мер.

Ранее для посещения Омана без туристической визы гражданам Казахстана было необходимо иметь в паспорте действующую визу США, стран Шенгенского соглашения или Японии.Пресс-служба МИД РК
Анастасия Московчук
МИД РК Казахстан Оман
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