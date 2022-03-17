Спецоперация прошла в Нур-Султане

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по улице Сүгір Әліұлы была задержана 44-летняя женщина, у которой в ходе обыска по месту жительства обнаружен и изъят гашиш весом около 4 кг. Также были изъяты пластмассовые мерные ложки, электронные весы с наслоением наркотиков и несколько упаковок полиэтиленовых пакетов, приготовленных для дальнейшей расфасовки наркотиков. Подозреваемая намеревалась сбыть наркотические средства на территории столицы. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 297, ч. 2 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», что влечет наказание сроком до 12 лет лишения свободы.