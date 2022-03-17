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Законодательство РК
16:39 17.03.2022

Спецоперация прошла в Нур-Султане

задержание Фото: Zakon.kz
Полицейскими проведена спецоперация по задержанию лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотиков в столице, передает Zakon.kz.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий по улице Сүгір Әліұлы была задержана 44-летняя женщина, у которой в ходе обыска по месту жительства обнаружен и изъят гашиш весом около 4 кг. Также были изъяты пластмассовые мерные ложки, электронные весы с наслоением наркотиков и несколько упаковок полиэтиленовых пакетов, приготовленных для дальнейшей расфасовки наркотиков. Подозреваемая намеревалась сбыть наркотические средства на территории столицы. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 297, ч. 2 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», что влечет наказание сроком до 12 лет лишения свободы.

Анастасия Стативкина
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