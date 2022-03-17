Послание президента направлено на формирование Нового Казахстана – эксперт

Послание президента народу Казахстана слушали с повышенным вниманием, так как после январских событий и алматинской трагедии реформы, озвученные в нем, являются главными инструментами, способными снизить степень социального недовольства в обществе и повысить уровень доверия к институтам власти, считает эксперт.

Вопреки ожиданиям скептично настроенной части населения, которая предполагала, что после январских событий власти начнут закручивать гайки и займутся усилением своих полномочий, напротив, в послании было заявлено об исторических изменениях процесса демократизации казахстанских институтов. Президент озвучил принципиальные изменения политической системы всех четырех ветвей власти во избежание застоя в развитии страны. Алия Оразгалиева

Президент отметил, что «разные взгляды, но единая нация» – один из ключевых принципов модернизации политической системы в Новом Казахстане, который позволит консолидировать плюрализм взглядов казахстанского общества через активную вовлеченность в политическую жизнь страны.

Таким образом, считает эксперт, основные задачи реформ направлены на децентрализацию власти в РК и повышение электоральной культуры. Это является способом наладить эффективный диалог между государством и населением, а также обеспечить устойчивость и управляемость государственного бюрократического механизма.

Наиболее значимые будущие конституционные изменения касаются перехода избирательной системы с пропорциональной на смешанную, где 30% будут избираться прямым голосованием за кандидата по мажоритарной системе вне партийных списков. Это предполагает значительное увеличение слабо представленных слоев населения в нижней палате парламента. Для областных маслихатов данная пропорция достигает 50 на 50% с целью большего охвата электорального ландшафта каждого конкретного региона. Алия Оразгалиева

Для повышения политической конкурентности объявлена либерализация процедуры регистрации партий в Казахстане, что также значительно повысит возможность участия и вовлеченности в политическую жизнь населения с активной гражданской позицией.

По мнению эксперта, вместе с тем выдвинутая на рассмотрение инициатива по усилению открытых выборов предполагает создание эффективной законодательной имплементации инструментов обеспечения прозрачности избирательных кампаний на всех этапах: включая агитацию в социальных сетях, постепенное внедрение электронного голосования граждан на выборах и др.

Изменения коснутся процедуры назначения акимов областей и городов, фактически это будут косвенные выборы руководителей регионов через региональные маслихаты, отметила эксперт.

Все эти меры направлены на формирование Нового Казахстана с сильной избирательной культурой, что предполагает значительное изменение электорального поведения граждан. Как сказал президент: «Высокая культура диалога и компромисса станет одним из главных факторов укрепления гражданской солидарности в нашей стране». Из чего следует его посыл на консолидацию гражданского общества, так как демократизация предполагает уход от пассивности и иждивенчества со стороны населения и изменение данной позиции на проактивность. Алия Оразгалиева

Важным фактором успешности реализации политических реформ будет являться то, какие институциональные механизмы и процедуры будут реализованы для получения обратной связи от населения и общественных организаций, резюмировала эксперт.