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21:14 17.03.2022

«Кайрат» потерял первые очки в Чемпионате Казахстана по футболу

Футбол Ничья Фото: fckairat.com
Футбольный клуб «Кайрат» в третьем туре Премьер-лиги принимал на Центральном стадионе Алматы «Тараз» и сыграл вничью с гостями из Жамбылской области – 1:1, сообщает Zakon.kz.

Первыми добились успеха «кайратовцы». Мяч в составе алматинского клуба забил лучший бомбардир казахстанского первенства-2022 Хосе Канте, теперь на его счету четыре взятия ворот в этом сезоне. Отличился он на 59-й минуте игры после передачи Рикарду Алвеша. Однако спустя 10 минут гости сравняли счет благодаря точному удару Динмухамеда Карамана.

Открывали игровой день третьего тура КПЛ футболисты «Атырау» и «Мактаарала». Западноказахстанцы, как хозяева поля, полностью владели инициативой во встрече. Преимущество воплотили в два забитых мяча. У нефтяников отличились Бисси да Сильва Матеус и Тодор Петрович.

Южане гол престижа все-таки забили. Мяч на счету Артема Разгонюка, которого вскоре после взятия ворот удалили. «Мактаарал» заканчивал игру вдевятером – красную карточку получил еще Алекс Бруно. 2:1 – «Атырау» одерживает первую победу в Чемпионате.

В других матчах третьего тура зафиксированы следующие результаты:

  • «Туран» – «Каспий» – 0:1;

  • «Ордабасы» – «Акжайык» – 2:0;

  • «Астана» – «Актобе» – 1:0;

  • «Тобол» – «Кызыл-Жар» – 2:0.

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