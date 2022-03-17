«Кайрат» потерял первые очки в Чемпионате Казахстана по футболу

Первыми добились успеха «кайратовцы». Мяч в составе алматинского клуба забил лучший бомбардир казахстанского первенства-2022 Хосе Канте, теперь на его счету четыре взятия ворот в этом сезоне. Отличился он на 59-й минуте игры после передачи Рикарду Алвеша. Однако спустя 10 минут гости сравняли счет благодаря точному удару Динмухамеда Карамана.

Открывали игровой день третьего тура КПЛ футболисты «Атырау» и «Мактаарала». Западноказахстанцы, как хозяева поля, полностью владели инициативой во встрече. Преимущество воплотили в два забитых мяча. У нефтяников отличились Бисси да Сильва Матеус и Тодор Петрович.

Южане гол престижа все-таки забили. Мяч на счету Артема Разгонюка, которого вскоре после взятия ворот удалили. «Мактаарал» заканчивал игру вдевятером – красную карточку получил еще Алекс Бруно. 2:1 – «Атырау» одерживает первую победу в Чемпионате.

В других матчах третьего тура зафиксированы следующие результаты:

«Туран» – «Каспий» – 0:1;

«Ордабасы» – «Акжайык» – 2:0;

«Астана» – «Актобе» – 1:0;

«Тобол» – «Кызыл-Жар» – 2:0.

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