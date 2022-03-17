Руководителя мебельной компании задержали по подозрению в мошенничестве в Алматы

Абдрахманов напомнил, что в производстве Следственного управления ДП Алматы находится уголовное дело, зарегистрированное в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190, ч. 3, п. 4 УК РК «Мошенничество».

Из материалов уголовного дела следует, что факт мошенничества со стороны директора фирмы Safari Mebel — гражданина И. и других лиц заключается в том, что они размещали рекламу своей деятельности в социальной сети, привлекали клиентов. Доверчивые граждане, увидев рекламу, не сомневаясь в прозрачности деятельности, связывались с ними. Чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальных заказчиков, подозреваемые делали замеры на определенный заказ, получали предоплату и даже заключали договоры на изготовление и установку корпусной мебели, не имея при этом реальной возможности ее производства. В результате обманутые граждане не получали от исполнителей заказа заветной мебели. Оплаченную сумму мошенники, соответственно, тоже не возвращали.