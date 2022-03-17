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Законодательство РК
17:03 17.03.2022

Руководителя мебельной компании задержали по подозрению в мошенничестве в Алматы

алматы, мебельная компания, руководитель, задержание Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы задержали и взяли под стражу руководителя мебельной компании Safari Mebel. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает Zakon.kz.

Абдрахманов напомнил, что в производстве Следственного управления ДП Алматы находится уголовное дело, зарегистрированное в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190, ч. 3, п. 4 УК РК «Мошенничество».

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Из материалов уголовного дела следует, что факт мошенничества со стороны директора фирмы Safari Mebel — гражданина И. и других лиц заключается в том, что они размещали рекламу своей деятельности в социальной сети, привлекали клиентов. Доверчивые граждане, увидев рекламу, не сомневаясь в прозрачности деятельности, связывались с ними. Чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальных заказчиков, подозреваемые делали замеры на определенный заказ, получали предоплату и даже заключали договоры на изготовление и установку корпусной мебели, не имея при этом реальной возможности ее производства. В результате обманутые граждане не получали от исполнителей заказа заветной мебели. Оплаченную сумму мошенники, соответственно, тоже не возвращали.

С аналогичными заявлениями к нам обратились более 30 граждан. Общий материальный ущерб на данный момент — более 32 млн тенге.Рустам Абдрахманов

Пострадавших от преступных действий указанных выше лиц попросили связаться по телефонам: 8 777 250 68 37 — Ергали Ибраимов и 8 701 624 28 24 — Кайрат Касымбаев.

В данный момент руководитель Safari Mebel задержан. Проводим следственные мероприятия.Рустам Абдрахманов

Заместитель начальника алматинского департамента полиции Алматы по следственной работе также отметил, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.

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