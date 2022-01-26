Жертв мебельной компании ищет полиция Алматы

По версии следствия, подозреваемые из компании «𝐒𝐚𝐟𝐚𝐫𝐢 𝐌𝐞𝐛𝐞𝐥» привлекали клиентов в соцсетях, делали замеры, получали предоплату, однако мебель в компании поставлять не собирались. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Чтобы войти в доверие и усыпить бдительность потенциальных заказчиков, гр. И. делал замеры на определенный заказ, получал предоплату и даже заключал договоры на изготовление и установку корпусной мебели, не имея при этом реальной возможности ее производства. Граждане не получали от исполнителя заказанную мебель. Оплаченную сумму он, соответственно, тоже не возвращал. Рустам Абдрахманов

В настоящее время с аналогичными заявлениями обратились более 20 граждан. Общий материальный ущерб на данный момент составил свыше 30 миллионов тенге.

Следственное управление ДП Алматы расследует уголовное дело по статье ст. 190 ч. 3 п. 4 УК РК.

Граждан, пострадавших от преступных действий указанных лиц, просят связаться по телефонам: 𝟖-𝟕𝟎𝟕-𝟖𝟑𝟒-𝟖𝟑-𝟑𝟑 Адиль Салаев, 𝟖-𝟕𝟕𝟕-𝟐𝟓𝟎-𝟔𝟖-𝟑𝟕 Ергали Ибраимов и 𝟖-𝟕𝟎𝟏-𝟔𝟐𝟒-𝟐𝟖-𝟐𝟒 Кайрат Касымбаев.