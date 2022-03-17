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17:39 17.03.2022

Итоги торгов: тенге слабеет

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 506,61 тенге (-2,39 ), передает Zakon.kz.

Объем торгов достиг 142,85 млн долларов.

На утренних торгах курс доллара составил 506,31 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,18 тенге, до 4,88 тенге. Объем торгов – 1,2 млрд рублей.

Средневзвешенный курс евро достиг 562 тенге (+0,40), объем торгов – 975,38 тыс. евро.

Курс китайского юаня снизился до 79,70 тенге (-0,14), объем торгов – 19 млн тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 507-512 тенге, евро – по 561-570 тенге, российские рубли – по 4,5-5,35 тенге.

Лариса Черненко
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