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Законодательство РК
18:51 17.03.2022

Полицейские ВКО изъяли целый арсенал у жителя Усть-Каменогорска

Арсенал, ТТ, патроны Фото: Instagram/eastkazpolice
Полицейские Восточно-Казахстанской области совместно с региональным ДУИС обнаружили арсенал оружия в тайнике, расположенном в одном из гаражей Усть-Каменогорска, сообщает Zakon.kz.

При обыске был изъят боевой пистолет марки ТТ калибра 7,62 мм.

К пистолету прилагался самодельный сменный ствол для стрельбы из 9 мм патронов. Также были изъяты обрез гладкоствольного ружья марки ИЖ-18 и множество боевых патронов в количестве свыше 450 шт. различного калибра, в том числе 5,45, 7,62 и 9 мм.

Согласно криминалистическому исследованию все изъятое оружие находится в исправном боевом состоянии и полностью пригодно для стрельбы.

По данному факту в отношении 47-летнего мужчины начато досудебное расследование по ст. 287, ч. 3 УК РК, санкция которой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов

В настоящее время устанавливается, для каких целей гражданин хранил это оружие и не использовалось ли оно ранее при совершении преступлений.

Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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