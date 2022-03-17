Токаев пригласил президента ЕБРР посетить Казахстан

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда инвестиционных проектов в сфере транзитных перевозок, декарбонизации экономики, финансового сектора.

Фото: akorda.kz

Глава государства с удовлетворением отметил положительную динамику долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с ЕБРР.

В рамках нашего взаимодействия мы достигли хороших результатов. Уверен, что эффективное сотрудничество между правительством Казахстана и ЕБРР получит дальнейшее развитие. Касым-Жомарт Токаев

Одиль Рено-Бассо приветствовала проводимые под руководством Касым-Жомарта Токаева реформы, изложенные в послании народу Казахстана 16 марта.

Фото: akorda.kz

Глава ЕБРР также подтвердила готовность развивать сотрудничество в рамках заявленной Казахстаном цели по достижению углеродной нейтральности.