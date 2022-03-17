19:52 17.03.2022
Токаев пригласил президента ЕБРР посетить Казахстан
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда инвестиционных проектов в сфере транзитных перевозок, декарбонизации экономики, финансового сектора.
Фото: akorda.kz
Глава государства с удовлетворением отметил положительную динамику долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с ЕБРР.
В рамках нашего взаимодействия мы достигли хороших результатов. Уверен, что эффективное сотрудничество между правительством Казахстана и ЕБРР получит дальнейшее развитие.Касым-Жомарт Токаев
Одиль Рено-Бассо приветствовала проводимые под руководством Касым-Жомарта Токаева реформы, изложенные в послании народу Казахстана 16 марта.
Фото: akorda.kz
Глава ЕБРР также подтвердила готовность развивать сотрудничество в рамках заявленной Казахстаном цели по достижению углеродной нейтральности.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Одиль Рено-Бассо совершить очередной визит в Казахстан.