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19:52 17.03.2022

Токаев пригласил президента ЕБРР посетить Казахстан

акорда, касым-жомарт токаев, президент ебрр, одиль рено-бассо, казахстан, приглашение Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда инвестиционных проектов в сфере транзитных перевозок, декарбонизации экономики, финансового сектора.

акорда, касым-жомарт токаев, президент ебрр, одиль рено-бассо, казахстан, приглашение

Фото: akorda.kz

Глава государства с удовлетворением отметил положительную динамику долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с ЕБРР.

В рамках нашего взаимодействия мы достигли хороших результатов. Уверен, что эффективное сотрудничество между правительством Казахстана и ЕБРР получит дальнейшее развитие.Касым-Жомарт Токаев

Одиль Рено-Бассо приветствовала проводимые под руководством Касым-Жомарта Токаева реформы, изложенные в послании народу Казахстана 16 марта.

акорда, касым-жомарт токаев, президент ебрр, одиль рено-бассо, казахстан, приглашение

Фото: akorda.kz

Глава ЕБРР также подтвердила готовность развивать сотрудничество в рамках заявленной Казахстаном цели по достижению углеродной нейтральности.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Одиль Рено-Бассо совершить очередной визит в Казахстан.

Динара Халдарова
ЕБРР Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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