Ерлан Карин: Президентские реформы находят отклик среди молодежи

В своем выступлении Ерлан Карин отметил, что объявленные новые президентские реформы являются очередным этапом государственного строительства, точкой отсчета построения Нового Казахстана и новых инициатив. Эти реформы находят большой отклик среди граждан, в особенности среди молодежи, передает Акорда.

В настоящее время в Мажилисе Парламента находится законопроект о молодежной политике. Ерлан Карин предложил включить представителей совета в состав рабочих групп Мажилиса.