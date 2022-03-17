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Законодательство РК
20:13 17.03.2022

Ерлан Карин: Президентские реформы находят отклик среди молодежи

Президентские реформы, молодежь Фото: Акорда
В Алматы под председательством государственного секретаря Ерлана Карина состоялось первое заседание Совета по молодежной политике при президенте РК в обновленном составе, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении Ерлан Карин отметил, что объявленные новые президентские реформы являются очередным этапом государственного строительства, точкой отсчета построения Нового Казахстана и новых инициатив. Эти реформы находят большой отклик среди граждан, в особенности среди молодежи, передает Акорда.

В настоящее время в Мажилисе Парламента находится законопроект о молодежной политике. Ерлан Карин предложил включить представителей совета в состав рабочих групп Мажилиса.

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