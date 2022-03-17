20:13 17.03.2022
Ерлан Карин: Президентские реформы находят отклик среди молодежи
Фото: Акорда
В Алматы под председательством государственного секретаря Ерлана Карина состоялось первое заседание Совета по молодежной политике при президенте РК в обновленном составе, сообщает Zakon.kz.
В своем выступлении Ерлан Карин отметил, что объявленные новые президентские реформы являются очередным этапом государственного строительства, точкой отсчета построения Нового Казахстана и новых инициатив. Эти реформы находят большой отклик среди граждан, в особенности среди молодежи, передает Акорда.
В настоящее время в Мажилисе Парламента находится законопроект о молодежной политике. Ерлан Карин предложил включить представителей совета в состав рабочих групп Мажилиса.