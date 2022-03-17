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Законодательство РК
20:05 17.03.2022

Задержана экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы

Задержана супруга Гульмира Фото: nb.kz
Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса, сообщает Zakon.kz.

16 марта 2022 года Гульмира Сатыбалды задержана в порядке ст. 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султана.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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