20:05 17.03.2022
Задержана экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы
Фото: nb.kz
Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса, сообщает Zakon.kz.
16 марта 2022 года Гульмира Сатыбалды задержана в порядке ст. 128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султана.
В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Кайрат Сатыбалдыулы арестован на два месяца
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