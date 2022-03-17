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21:34 17.03.2022

Определены города – хозяева группового этапа финала Кубка Дэвиса 2022 года

Теннис Кубок Дэвиса-2022 Фото: ktf.kz
Международная федерация тенниса назвала четыре города, которые в сентябре 2022 года примут у себя матчи группового этапа финальной части Кубка Дэвиса нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Встречи ведущих теннисных держав мира на групповом этапе состоятся в Болонье (Италия), Глазго (Шотландия), Гамбурге (Германия) и Малаге (Испания). Отборочный турнир пройдет с 14 по 18 сентября, а жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса назначена на 31 марта.

Право сыграть в групповом раунде финальной части получили сборные Хорватии, Сербии, Великобритании, Канады, Аргентины, Австралии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Казахстана, Южной Кореи, Нидерландов, Испании, Швеции и США.

Все эти команды будут разделены по четырем подгруппам, и две лучшие из них пройдут в плей-офф. Победитель КД-2022 будет определяться с 23 по 27 ноября, в суперфинале, место проведения которого еще не известно.

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Куандык Шынасилов
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