Определены города – хозяева группового этапа финала Кубка Дэвиса 2022 года

Встречи ведущих теннисных держав мира на групповом этапе состоятся в Болонье (Италия), Глазго (Шотландия), Гамбурге (Германия) и Малаге (Испания). Отборочный турнир пройдет с 14 по 18 сентября, а жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса назначена на 31 марта.

Право сыграть в групповом раунде финальной части получили сборные Хорватии, Сербии, Великобритании, Канады, Аргентины, Австралии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Казахстана, Южной Кореи, Нидерландов, Испании, Швеции и США.

Все эти команды будут разделены по четырем подгруппам, и две лучшие из них пройдут в плей-офф. Победитель КД-2022 будет определяться с 23 по 27 ноября, в суперфинале, место проведения которого еще не известно.

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