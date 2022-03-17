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Законодательство РК
21:56 17.03.2022

Вопросы строительной отрасли обсудили на заседании правительства

Казахстане строительство Фото: пресс-служба премьер-министра РК
17 марта в правительстве состоялось очередное заседание оперативного штаба по антикризисным мерам под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. На заседании были рассмотрены вопросы по развитию строительной отрасли, сообщает Zakon.kz.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев проинформировал, что в текущем году в Казахстане ожидается строительство 15,1 млн кв. м жилья, передает пресс-служба премьер-министра РК.

На реализацию проектов жилья и льготного кредитования будет направлено 492 млрд тг, на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры — 1,4 трлн тг. Также отмечено, что наблюдается стабилизация цен на строительные материалы, особенно по арматуре стоимость снизилась на 3%, газоблоку – на 3%, стекло – на 17,6%.

Совместно с бизнес-сообществом прорабатываются оперативные и системные меры в части государственных закупок и развития коммерческого жилья.

Основной акцент поставлен на рассмотрение механизма администрирования строительных процессов (выдача разрешений на строительство, архитектурно-планировочного задания и согласования эскизного проекта) и другие актуальные вопросы.

Оперативный штаб по антикризисным мерам

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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