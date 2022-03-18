В 2022 году в Таразе введут в эксплуатацию 42 многоквартирных дома

Отметим, что в прошлом году в городе было отремонтировано 38 улиц вместе с переулками. 34 улицы охвачены средним ремонтом, на четырех проведен капитальный ремонт.

Кроме того, по просьбе жителей в этом году в областном центре увеличится объем работ по установке уличного освещения. Так, в текущем году на 128 улицах города будет проведена электроэнергия. Это самый высокий показатель, зафиксированный за последние годы.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В соответствии с поручением акима Жамбылской области особый приоритет в развитии города отдается ремонту дорог, электросетей, строительству жилья и подведению инфраструктурной сети к отдаленным территориям.

В текущем году в областном центре будут введены в эксплуатацию 42 многоквартирных жилых дома: 16 из них – социальные, 13 – кредитные. Отметим, что на сегодня в очереди на получение жилья находятся 22 073 гражданина.

Благоустройство придомовых территорий – еще один из важных пунктов в плане развития города. Если в прошлом году современный облик областного центра пополнился 16 современными дворами, то в этом году будет установлено 100 детских площадок. Данная инициатива обеспечивает безопасный досуг детей рядом с домом.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В рамках увеличения доли малого и среднего бизнеса реализуется программа «100 новых проектов». Основная ее цель – создание постоянного источника работы для жителей пригородных массивов и увеличение количества объектов предпринимательства. Отметим, что в 2021 году открыт 31 объект малого предпринимательства. В связи с увеличением потенциала бизнеса было создано 200 новых рабочих мест. В этом году рассматривается 71 проект.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Тараз – зеркало Жамбылской области. Продолжается активная работа по озеленению города, благоустройству парков и скверов. Стоит отметить, что в прошлом году в рамках проектов «Таразға тарту», «Жомарт түлек» в городе увеличилось количество мест отдыха, где жители и гости Тараза могут провести свой досуг. В список объектов вошли центр «Анаға тағзым», зона отдыха «Зербулак». Так, в прошлом году на благо народа в эксплуатацию было сдано 42 объекта, в этом году будет благоустроено 16 объектов с привлечением предпринимателей областного центра.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Данная информация была озвучена акимом города Ержаном Жилкибаевым на отчетном собрании перед населением. Глава города выразил уверенность в том, что благодаря единству и сплоченности план по улучшению облика города будет успешно реализован.