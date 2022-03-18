Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:23 18.03.2022

В WhatsApp появилась новая функция

Новая функция Фото: pixabay
WhatsApp получил новую функцию, которая касается настройки уведомлений о реакциях на сообщения, сообщает Zakon.kz.

В новой десктопной версии мессенджера WhatsApp появится функция, которая позволит пользователям выбирать, будут ли они получать уведомления о реакции собеседника на их сообщение, передает портал WABetaInfo.

Таким способом разработчики решили повысить приватность программы. Настройки для управления уведомлениями о реакциях уже доступны для пользователей в бета-версии WhatsApp для iOS и Android.

Доступной для всех пользователей мессенджера функция станет после ближайшего обновления. Пользователи смогут самостоятельно запустить ее в настройках.

Айсулу Омарова
Интересное
Задержана экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы
17.03.2022
Кайрат Боранбаев арестован на два месяца
17.03.2022
Ситуация в Украине: Чехия не будет принимать беженцев, США передадут Украине $1 млрд
17.03.2022
Казахстанцев стало больше на 245,3 тыс. человек
17.03.2022
Президент наградил дипломатов, организовавших эвакуацию казахстанцев из Украины
17.03.2022
Главная Топ LIVE Все