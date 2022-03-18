В WhatsApp появилась новая функция

В новой десктопной версии мессенджера WhatsApp появится функция, которая позволит пользователям выбирать, будут ли они получать уведомления о реакции собеседника на их сообщение, передает портал WABetaInfo.

Таким способом разработчики решили повысить приватность программы. Настройки для управления уведомлениями о реакциях уже доступны для пользователей в бета-версии WhatsApp для iOS и Android.

Доступной для всех пользователей мессенджера функция станет после ближайшего обновления. Пользователи смогут самостоятельно запустить ее в настройках.