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08:00 18.03.2022

Резкий спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в республике уменьшилось на 34 человека. Ни одного случая не выявили в шести областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 6,

  • в Алматы – 15,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 1,

  • в ВКО – 3,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 4,

  • в Карагандинской области – 4,

  • в Костанайской области – 4,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 4,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 767 случаев.

703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 65,

  • в Шымкент – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 25,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 11,

  • в Жамбылской области – 348,

  • в ЗКО – 167,

  • в Карагандинской области – 26,

  • в Костанайской области – 10,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 20,

  • в Павлодарской области – 16,

  • в СКО – 11,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 283 832 человека.

Данияр Кунафин
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