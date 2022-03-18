Резкий спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 6,

в Алматы – 15,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 4,

в Карагандинской области – 4,

в Костанайской области – 4,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 4,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 767 случаев.

703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 65,

в Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 25,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 11,

в Жамбылской области – 348,

в ЗКО – 167,

в Карагандинской области – 26,

в Костанайской области – 10,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 16,

в СКО – 11,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 283 832 человека.