Резкий спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 6,
в Алматы – 15,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 1,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 4,
в Карагандинской области – 4,
в Костанайской области – 4,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 4,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 767 случаев.
703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 65,
в Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 25,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 11,
в Жамбылской области – 348,
в ЗКО – 167,
в Карагандинской области – 26,
в Костанайской области – 10,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 20,
в Павлодарской области – 16,
в СКО – 11,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 283 832 человека.