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08:45 18.03.2022

Один казахстанец скончался от COVID-19 за сутки

коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 44 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 18 марта лечение от КВИ продолжают получать 8350 человек (7282+ и 1068 КВИ-), из них в стационарах – 670 пациентов, на амбулаторном уровне – 7680.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 58,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 24,

  • на аппарате ИВЛ – 12.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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