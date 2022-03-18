08:45 18.03.2022
Один казахстанец скончался от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 44 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 18 марта лечение от КВИ продолжают получать 8350 человек (7282+ и 1068 КВИ-), из них в стационарах – 670 пациентов, на амбулаторном уровне – 7680.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 58,
в состоянии крайней степени тяжести – 24,
на аппарате ИВЛ – 12.
Фото: Минздрав РК