Один казахстанец скончался от COVID-19 за сутки

На 18 марта лечение от КВИ продолжают получать 8350 человек (7282+ и 1068 КВИ-), из них в стационарах – 670 пациентов, на амбулаторном уровне – 7680.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 58,

в состоянии крайней степени тяжести – 24,

на аппарате ИВЛ – 12.