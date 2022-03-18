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09:19 18.03.2022

Рыбакина не смогла пройти в полуфинал турнира Indian Wells Masters

Теннис 1/4 финала Поражение Фото: ktf.kz
Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале одиночного разряда на крупном турнире в американском Индиан-Уэлссе, сообщает Zakon.kz.

За выход в стадию полуфинала казахстанка в упорной борьбе уступила шестой ракетке планеты, представительнице Греции Марии Саккари со счетом 5:7, 4:6. Гречанка для своего успеха потратила один час и 38 минут игрового времени. В свою очередь Елена Рыбакина, несмотря на это поражение, пока остается за океаном. На будущей неделе она начнет свои выступления на втором Мастерсе, на кортах Майами.

Теперь наши болельщики тенниса на Indian Wells Masters ждут выхода последнего казахстанского участника – Андрея Голубева, который должен сыграть полуфинал в парном разряде с Александром Зверевым.

Куандык Шынасилов
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