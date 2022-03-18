Почти в два раза больше налогов собрали в Казахстане за два месяца

Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, план выполнен на 108,2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые поступления показали рост в 1,9 раза, или на 1 249,3 млрд тенге, в том числе:

республиканский бюджет исполнен на 100,5% . При плане 1 959,1 млрд тенге поступило 1 968,5 млрд тенге с перевыполнением на 9,4 млрд тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2,3 раза, или на 1 115,6 млрд тенге;

местный бюджет исполнен на 139,8%. При плане 480,6 млрд тенге поступило 672,1 млрд тенге с перевыполнением на 191,4 млрд тенге. Рост к аналогичному периоду 2021 года на 24,8%, или на 133,7 млрд тенге.

Наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по КПН – на 358,3 млрд тенге, или в 2,3 раза, НДС на товары внутреннего потребления – на 431,4 млрд тенге, или в 7,1 раза и экспортные таможенные пошлины на нефть – на 183,0 млрд тенге, или в три раза.

Как отметили в КГД, на рост поступлений повлиял ряд факторов.

В январе-феврале этого года наблюдался рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть – на 58,4%, алюминий – на 53,4%, цинк – на 33,1%, медь – на 20,0% и свинец – на 13,2%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 57,9% (средняя ставка за январь-февраль 2022 г. – $47,5 за тонну, январь-февраль 2022 г. – $75,0 за тонну).

Товарооборот с третьими странами за январь 2022 года увеличился в 1,7 раза (экспорт вырос в 1,9 раза, импорт – в 1,3 раза).

Оборот по реализации за январь-февраль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 32,3% (с 13 711 млрд тенге до 18 134 млрд. тенге).

За два месяца 2022 года рост по данным электронных счетов-фактур произошел по предоставлению прочих видов услуг в 2,1 раза, искусству, развлечениям и отдыху – в 1,8 раза, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров –в 1,6 раза, профессиональной, научной и технической деятельности – на 60,1%, информации и связи – на 50,9%, строительству – на 38,9%, обрабатывающей промышленности – на 36,0%, водоснабжению и канализационной системе – на 28,6%, образованию – на 28,4% и оптовой и розничной торговле; ремонту автомобилей и мотоциклов – на 28,2%.

Средняя выручка онлайн ККМ на одного налогоплательщика за январь-февраль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 60,3% (с 5,7 млн тенге до 9,1 млн тенге).

Среди отраслей увеличение средней выручки наблюдается по финансовой и страховой деятельности в 2,5 раза, транспорту и складированию – в два раза, оптовой и розничной торговле; ремонту автомобилей и мотоциклов – в 1,9 раза, предоставлению прочих видов услуг – на 32,0%, искусству, развлечениям и отдыху – на 30,6%, информации и связи – на 25,4% и услугам по проживанию и питанию –на 23,7%.