Гани Бейсембаев назначен вице-министром образования и науки РК

Постановлением правительства РК Бейсембаев Гани Бектаевич назначен на должность вице-министра образования и науки РК. Пресс-служба премьер-министра РК

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.

1989-1990 годы — учитель казахского языка.

1990-1995 годы — заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.

1995-1997 годы — директор средней школы.

1997-2000 годы — ученый секретарь, советник президента Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.

2000-2001 годы — руководитель отдела образования Капшагая.

2001-2006 годы — директор Центра дополнительного образования.

2006-2020 годы — генеральный директор Международного центра образования.

2006-2007 годы — директор технико-экономического колледжа.

В 2020 году — директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» МОН РК.

С декабря 2020 года по настоящее время являлся президентом Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.