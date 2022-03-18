Гани Бейсембаев назначен вице-министром образования и науки РК
Постановлением правительства РК Бейсембаев Гани Бектаевич назначен на должность вице-министра образования и науки РК.Пресс-служба премьер-министра РК
Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.
Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.
1989-1990 годы — учитель казахского языка.
1990-1995 годы — заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.
1995-1997 годы — директор средней школы.
1997-2000 годы — ученый секретарь, советник президента Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.
2000-2001 годы — руководитель отдела образования Капшагая.
2001-2006 годы — директор Центра дополнительного образования.
2006-2020 годы — генеральный директор Международного центра образования.
2006-2007 годы — директор технико-экономического колледжа.
В 2020 году — директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» МОН РК.
С декабря 2020 года по настоящее время являлся президентом Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.