09:49 18.03.2022
Ерлан Баттаков рассказал, какие меры принимаются для стабилизации цен
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На заседании правительства первый вице-министр торговли и интеграции РК Ерлан Баттаков рассказал, какие меры принимаются для стабилизации цен на социально значимые продтовары на республиканском и региональном уровнях, передает корреспондент Zakon.kz.
В стране имеется 1,3 млн тонн запасов продтоваров, что является достаточным для обеспечения потребности населения. Кроме того, для недопущения необоснованного роста цен и спекуляции республиканскими и местными исполнительными органами проводятся постоянные проверки на предмет соблюдения торговой надбавки субъектами торговли.Первый вице-министр торговли и интеграции РК Ерлан Баттаков
Помимо этого, он сообщил, что по поручению премьер-министра было принято решение увеличить финансирование закупа в рамках «оборотной схемы» с 54,6 до 100 млрд тенге. А с учетом стабфондов общий объем финансирования для закупа социально значимых продтоваров будет доведен до 140 млрд тенге.
Вдобавок, по его словам, для совершенствования инструментов стабилизации цен разрабатываются новые подходы.
Закуп продовольствия предлагается производить в разрезе товаров по трем направлениям с увеличением объема закупа социально значимых продтоваров. Первое – товары долгосрочного хранения (рис, сахар, соль и гречневая крупа) мы предлагаем закупать в стабфонды как через прямой, так и через форвардный закуп. Второе – закуп в рамках «оборотной схемы» будет проводиться на овощи, мясо, молочные продукты и подсолнечное масло. Третье – для удешевления производства муки, хлеба и рожек предлагается закупать пшеницу через АО «Продкорпорация». Также данный институт предлагается привлекать для закупа зерна на фуражные цели и семена подсолнечника. Вышеперечисленные подходы позволят обеспечить население продукцией в достаточных объемах и по доступной цене.Ерлан Баттаков