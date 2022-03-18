Ерлан Баттаков рассказал, какие меры принимаются для стабилизации цен

В стране имеется 1,3 млн тонн запасов продтоваров, что является достаточным для обеспечения потребности населения. Кроме того, для недопущения необоснованного роста цен и спекуляции республиканскими и местными исполнительными органами проводятся постоянные проверки на предмет соблюдения торговой надбавки субъектами торговли. Первый вице-министр торговли и интеграции РК Ерлан Баттаков

Помимо этого, он сообщил, что по поручению премьер-министра было принято решение увеличить финансирование закупа в рамках «оборотной схемы» с 54,6 до 100 млрд тенге. А с учетом стабфондов общий объем финансирования для закупа социально значимых продтоваров будет доведен до 140 млрд тенге.

Вдобавок, по его словам, для совершенствования инструментов стабилизации цен разрабатываются новые подходы.