Стали известны четвертьфиналисты Лиги УЕФА и Лиги конференций 2022 года

Один из центральных матчей Лиги Европы прошел в Стамбуле, где в рамках ответной встречи «Галатасарай» принимал «Барселону». Гости одержали важную победу – 2:1 – благодаря голам Педри и Обамеянга, что позволило им пройти в четвертьфинал Лиги Европы.

Также в восьмерку лучших команд Лиги Европы вошли «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Брага», «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Вест Хэм» и «Лион».

Фото: Instagram/europacnfleague

Право выступить в четвертьфинале Лиги конференций заслужили «ПАОК», «Славия», «Рома», «Фейеноорд», «Буде-Глимт», «Марсель», «ПСВ и «Лестер Сити».

Жеребьевка Лиги конференций и Лиги Европы пройдет в Ньоне 18 марта. Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 7 апреля. Ответные матчи запланированы на 14 апреля.

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