Samsung представила Galaxy A53 и Galaxy A33: красивые, функциональные, выгодные!

Система из четырех камер Galaxy A53 5G включает 64-Мп камеру с оптической стабилизацией изображения. Технология VDIS отвечает за четкие и стабильные снимки. А фронтальная камера с разрешением 32 Мп обеспечивает селфи и видеозвонки с четкой картинкой.

Новый 5-нм процессор и камера с искусственным интеллектом (ИИ) выдают потрясающие изображения даже при плохом освещении. Ночные фото выглядят яркими и с меньшим шумом, а при съемке видео частота кадров автоматически регулируется для создания ярких и четких роликов.

Улучшенный портретный режим точнее передает глубину и контуры объекта благодаря двойным камерам с ИИ. Забавные фильтры и эффекты теперь работают со сверхширокоугольным объективом. Функция Photo Remaster вдохнет новую жизнь в старые и некачественные фотографии, в то время как Object eraser избавит вас от ненужных объектов на заднем плане.

Просматривать контент стало еще приятнее благодаря 6,5-дюймовому Super AMOLED-дисплею Galaxy A53 5G с частотой обновления 120 Гц и 6,4-дюймовому Super AMOLED-дисплею Galaxy A33 5G с частотой обновления 90 Гц. Изображение четкое даже при уличном свете. А заряда мощного аккумулятора хватает до двух дней – наслаждайтесь контентом, не беспокоясь ни о чем!

Ну и, конечно же, модный дизайн с тонкой рамкой. Решение Ambient Edge изящно сочетает камеру с корпусом телефона. Galaxy A53 5G и Galaxy A33 5G оснащены прочным стеклом Corning® Gorilla® Glass 5 и защитой от воды и пыли по стандарту IP67, что гарантирует аппаратам повышенную прочность, а владельцам – душевное спокойствие.

Новинки уже доступны в Казахстане в следующих расцветках: черный, белый, голубой и персиковый.

Фото: Samsung

Партнерский материал