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10:56 18.03.2022

Инфляция ускорилась в девяти регионах Казахстана – Нацбанк

инфляция в регионах Фото: Zakon.kz
Начальник Управления мониторинга реального сектора Департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Игорь Осипов рассказал об инфляционных тенденциях в регионах страны в феврале 2022 года, сообщает Zakon.kz.
В феврале 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,7% (в январе – 8,5%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 9 регионах, замедлилась в трех регионах, в пяти регионах этот показатель не изменился.Начальник управления Нацбанка Игорь Осипов

Наибольшее ускорение зафиксировано в Туркестанской области (с 8,4% в январе до 9,2% в феврале), а замедление отмечено в Актюбинской (с 9,2% до 9,0%) и Атырауской (с 8,7% до 8,5%) областях.

При этом темпы роста цен на продовольственные товары в феврале увеличились до 10,0% (в январе – 9,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Акмолинской области (11,7%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары также увеличились до 8,6% (в январе – 8,5%). Максимальное значение зафиксировано в Актюбинской области (10,2%), а минимальное – в Мангистауской области (7,2%).

Цены на платные услуги в феврале повысились на 7,1% (в январе – 6,8%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (9,0%), значительно ниже – в Актюбинской области (5,2%).

Месячная инфляция в стране составила 0,8%, что выше среднего значения февральских цен за последние пять лет (за 2017-2021 годы – 0,7%). Выше своей среднеисторической нормы цены в феврале 2022 года выросли в Туркестанской области (1,3%), г. Нур-Султане (1,2%), Карагандинской (1,1%), Восточно-Казахстанской (0,9%), Кызылординской (0,8%), Алматинской (0,7%), Костанайской (0,7%), Западно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской (по 0,6%) областях.Начальник управления Нацбанка Игорь Осипов

В Акмолинской области и Алматы темпы роста цен сохранились на уровне своей среднеисторической нормы, а в остальных регионах сложились ниже данной нормы.

Лариса Черненко
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