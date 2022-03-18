Мужчина в Караганде напал на 14-летнюю школьницу

16 марта возле одной из школ города мужчина напал на ученицу. Девочка шла на занятия. При подходе к школе на нее неожиданно сзади напал неизвестный мужчина, ударил и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Темиртау.

Во время досудебного расследования установлена причастность подозреваемого еще к трем нападениям на женщин. Злоумышленник приезжал в Караганду и выслеживал на улицах одиноко идущих представительниц слабого пола, после чего избивал их и скрывался. При этом его не интересовали ценности, которые были у потерпевших. Замначальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется расследование.