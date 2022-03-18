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Законодательство РК
11:25 18.03.2022

Мужчина в Караганде напал на 14-летнюю школьницу

полиция, наручники Фото: Zakon.kz
В Караганде мужчина нападал на женщин. Последней его жертвой стала 14-летняя школьница, передает Zakon.kz.

16 марта возле одной из школ города мужчина напал на ученицу. Девочка шла на занятия. При подходе к школе на нее неожиданно сзади напал неизвестный мужчина, ударил и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Темиртау.

Во время досудебного расследования установлена причастность подозреваемого еще к трем нападениям на женщин. Злоумышленник приезжал в Караганду и выслеживал на улицах одиноко идущих представительниц слабого пола, после чего избивал их и скрывался. При этом его не интересовали ценности, которые были у потерпевших. Замначальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК «Хулиганство». Ведется расследование.

Оксана Житникова
Карагандинская область
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