11:29 18.03.2022
Алматы залило дождем
Фото: ДЧС Алматы
Алматинская погода не радует горожан и спасателей. Продолжительный дождь уже подтопил несколько участков в мегаполисе, силы ДЧС ликвидируют последствия, передает Zakon.kz.
По состоянию на 09:45 18 марта на линию «112» поступило 15 сообщений по локальным затоплениям. В Алатауском районе – четыре, Жетысуском – пять, Алмалинском – два, Бостандыкском, Медеуском, Турксибском, Наурызбайском – по одному. Пресс-служба ДЧС Алматы
Фото: Zakon.kz
Затопило не только некоторые участки улиц, как на видео и фото, но и ряд тротуаров. Коммунальщики занимаются откачкой воды.
На данный момент подрядными организациями акимата откачано 35 кубов воды с проспекта Райымбека около дома 230. Угроза снята, обстановка стабилизировалась. Мониторинг улиц продолжается.ДЧС Алматы
По данным синоптиков, с начала марта в Алматы выпало 87 мм осадков при норме 76 мм.
Фото: ДЧС Алматы
Осадки в городской черте довольно часто приводят к локальным подтоплениям. Основной причиной этого сотрудники городских коммунальных служб называют засорение арычных сетей твердо-бытовым мусором и заиливание труб.
Угрозы селя на алматинских реках, по словам спасателей, нет. При этом сохраняется лавиноопасная обстановка.