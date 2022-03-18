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11:29 18.03.2022

Алматы залило дождем

Дождь и паводки Фото: ДЧС Алматы
Алматинская погода не радует горожан и спасателей. Продолжительный дождь уже подтопил несколько участков в мегаполисе, силы ДЧС ликвидируют последствия, передает Zakon.kz.
По состоянию на 09:45 18 марта на линию «112» поступило 15 сообщений по локальным затоплениям. В Алатауском районе – четыре, Жетысуском – пять, Алмалинском – два, Бостандыкском, Медеуском, Турксибском, Наурызбайском – по одному. Пресс-служба ДЧС Алматы

дождь

Фото: Zakon.kz

Затопило не только некоторые участки улиц, как на видео и фото, но и ряд тротуаров. Коммунальщики занимаются откачкой воды.

На данный момент подрядными организациями акимата откачано 35 кубов воды с проспекта Райымбека около дома 230. Угроза снята, обстановка стабилизировалась. Мониторинг улиц продолжается.ДЧС Алматы

По данным синоптиков, с начала марта в Алматы выпало 87 мм осадков при норме 76 мм.

Алматы

Фото: ДЧС Алматы

Осадки в городской черте довольно часто приводят к локальным подтоплениям. Основной причиной этого сотрудники городских коммунальных служб называют засорение арычных сетей твердо-бытовым мусором и заиливание труб.

Угрозы селя на алматинских реках, по словам спасателей, нет. При этом сохраняется лавиноопасная обстановка.

Альберт Ахметов
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