Алматы залило дождем

По состоянию на 09:45 18 марта на линию «112» поступило 15 сообщений по локальным затоплениям. В Алатауском районе – четыре, Жетысуском – пять, Алмалинском – два, Бостандыкском, Медеуском, Турксибском, Наурызбайском – по одному. Пресс-служба ДЧС Алматы

Фото: Zakon.kz

Затопило не только некоторые участки улиц, как на видео и фото, но и ряд тротуаров. Коммунальщики занимаются откачкой воды.

На данный момент подрядными организациями акимата откачано 35 кубов воды с проспекта Райымбека около дома 230. Угроза снята, обстановка стабилизировалась. Мониторинг улиц продолжается. ДЧС Алматы

По данным синоптиков, с начала марта в Алматы выпало 87 мм осадков при норме 76 мм.

Фото: ДЧС Алматы

Осадки в городской черте довольно часто приводят к локальным подтоплениям. Основной причиной этого сотрудники городских коммунальных служб называют засорение арычных сетей твердо-бытовым мусором и заиливание труб.

Угрозы селя на алматинских реках, по словам спасателей, нет. При этом сохраняется лавиноопасная обстановка.