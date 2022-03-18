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11:44 18.03.2022

Дорогу на БАО в Алматы отремонтируют

БАО, Большое алматинское озеро Фото: pixabay
В АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что будет проведен капитальный ремонт дороги, ведущей на БАО. Дорога останется также двухполосной, передает Zakon.kz.
Участок трассы республиканского значения Алматы – Космостанция, 8-34 км, с подъездом к санаторию «Алма-Арасан» будет капитально отремонтирован. Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

Как отметили в компании, проектно-сметная документация разработана и находится на стадии экологической экспертизы. После получения положительного заключения будет объявлен конкурс. Затем последуют строительно-монтажные работы участка.

Дорога останется также двухполосной. Кроме того, проектом предусмотрена компенсационная посадка деревьев 1 к 10. Пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол»

В рамках капитального ремонта на территории будут предусмотрены смотровые площадки, стоянки для автотранспорта и сетки, защищающие от камнепада.

Реализация проекта рассчитана на 24 месяца.

Напомним, что протяженность дороги республиканского значения Алматы-Космостанция – 26 километров.

Анастасия Стативкина
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