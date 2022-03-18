Еще один сахарный завод планируют построить в Казахстане

Глава МСХ отметил, что Казахстан практически не экспортирует сахар, потому что весь производимый объем уходит на внутреннее потребление, а 58% завозится извне (основная часть – из стран ЕАЭС).

У нас по результатам прошлого года внутреннее потребление сахара было обеспечено за счет внутреннего производства на 42%. В национальном плане за счет увеличения площадей, сырья, производственных мощностей планируем этот показатель самообеспеченности в ближайшие 3-4 года увеличить до 80%. Ербол Карашукеев

По его данным, в Казахстане есть четыре завода по производству сахара и сахарной свеклы – в Жамбылской и Алматинской областях.

В соответствии с национальным проектом АПК предусмотрены мероприятия по расширению площадей посадки сахарной свеклы. Мы планируем модернизацию заводов и строительство еще одного на юге Казахстана. Ербол Карашукеев

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин пообещал наказать оптовиков, которые спровоцировали ажиотаж с сахаром в стране.