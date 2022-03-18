12:11 18.03.2022
Еще один сахарный завод планируют построить в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в кулуарах правительства заявил, что производство сахара в Казахстане увеличат до 80%, а также сообщил, что планируется строительство еще одного завода по производству сахара на юге страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава МСХ отметил, что Казахстан практически не экспортирует сахар, потому что весь производимый объем уходит на внутреннее потребление, а 58% завозится извне (основная часть – из стран ЕАЭС).
У нас по результатам прошлого года внутреннее потребление сахара было обеспечено за счет внутреннего производства на 42%. В национальном плане за счет увеличения площадей, сырья, производственных мощностей планируем этот показатель самообеспеченности в ближайшие 3-4 года увеличить до 80%.Ербол Карашукеев
По его данным, в Казахстане есть четыре завода по производству сахара и сахарной свеклы – в Жамбылской и Алматинской областях.
В соответствии с национальным проектом АПК предусмотрены мероприятия по расширению площадей посадки сахарной свеклы. Мы планируем модернизацию заводов и строительство еще одного на юге Казахстана.Ербол Карашукеев
Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин пообещал наказать оптовиков, которые спровоцировали ажиотаж с сахаром в стране.