Спровоцировавших ажиотаж с сахаром накажут – Серик Жумангарин

По его словам, большая часть сахара в Казахстане перерабатывается из сахара-сырца, который котируется на бирже. Он оценивается в валюте, и поэтому определенные моменты, связанные с подорожанием, возможны.

Новость по теме Сахарный ажиотаж в Алматы – выявлен спекулятивный рост цен

Серик Жумангарин напомнил, что сахара в стране достаточно, и попросил казахстанцев не скупать его мешками.

Агентство вышло на сахарные заводы, на оптовиков, где выявили, что запасы держались, не продавались, ожидая повышения цен. Они все будут наказаны. Серик Жумангарин

Ранее аналитики сообщили, что цены на сахар выросли на 15%. Сильнее всего рост цен на сахар ощутили жители Туркестанской области.