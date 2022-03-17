14:27 17.03.2022
Спровоцировавших ажиотаж с сахаром накажут – Серик Жумангарин
Фото: piqsels
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин пообещал наказать оптовиков, которые спровоцировали ажиотаж с сахаром в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, большая часть сахара в Казахстане перерабатывается из сахара-сырца, который котируется на бирже. Он оценивается в валюте, и поэтому определенные моменты, связанные с подорожанием, возможны.
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Серик Жумангарин напомнил, что сахара в стране достаточно, и попросил казахстанцев не скупать его мешками.
Агентство вышло на сахарные заводы, на оптовиков, где выявили, что запасы держались, не продавались, ожидая повышения цен. Они все будут наказаны. Серик Жумангарин
Ранее аналитики сообщили, что цены на сахар выросли на 15%. Сильнее всего рост цен на сахар ощутили жители Туркестанской области.