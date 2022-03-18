Ashyq пока не Zhabyq: бизнесу Алматы посоветовали не убирать таблички с QR-кодами

Отмена необходимости для посетителей сканировать QR-коды ускорила время прохождения посетителей на объекты и, конечно же, увеличила количество гостей в ресторанах, покупателей – в магазинах, чему бизнесмены, безусловно, рады.

Отмена требования о проверке Ashyq и температуры у посетителей общественных мест дает хорошую экономию времени и сил служб ТРЦ, например, или персонала ресторана. Любой барьер занимает время при посещении объектов, и не все люди хотят что-то посещать, понимая, что есть требования. Сейчас люди допускаются на работу все, даже те, кто не вакцинирован. Это главные преимущества ослабления карантинных ограничений, которые привлекут дополнительный поток клиентов. Директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов

Однако убирать карточки с QR-кодами и выходить из Ashyq алматинским предпринимателям не советуют.

Да, предприниматели не обязаны применять Ashyq в «зеленой» и «желтой» зонах, но в случае попадания Алматы в «красную» зону его использование будет обязательно. Убирать QR-коды мы пока не рекомендуем. Если примут решение другое на МВК по Ashyq, мы сообщим. Но пока QR-коды не нужно убирать. Айтуар Кошмамбетов

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Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова отметила, что требование охранников магазинов для посетителей о наличии маски является законным.

Постановлением расписаны все алгоритмы работы предприятий и учреждений на период смягчения карантина. И четко в каждом алгоритме сказано, что в закрытых помещениях требования по масочному режиму сохраняются, вне зависимости от нахождения региона в «зеленой» или «красной» зоне. Сейчас отменено требование о масочном режиме только на улице. Асель Калыкова

Для победы над COVID-19, по словам санврачей, нужно создание иммунной прослойки в каждом регионе не менее 75%. Замглавы ДСЭК Алматы озвучила, что на сегодня в Алматы ее доля – не более 60%, включая и вакцинированных, и переболевших.