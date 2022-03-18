Сеть веб-порностудий выявили в Казахстане

Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, по стране ликвидировали более 10 веб-порностудий.

По словам заместителя начальника Департамента полиции Шымкента Армана Бейсенбаева, студия, которая транслировала в режиме онлайн, была выявлена оперативниками в июле прошлого года во время мониторинга соцсетей.

В течение полугода проводили все необходимые розыскные мероприятия и вышли на жителей Алматы, Нур-Султана и Шымкента, среди которых пять граждан Кыргызстана и шесть – Казахстана. Арман Бейсенбаев

Замначальника ДП Шымкента отметил, что задержание производилось на съемных квартирах в трех мегаполисах.

Всего на сегодняшний день судом взяты под стражу 11 человек. У них изъяты деньги в сумме около 44 тыс. долларов, две Toyota Camry-70 и один Lexus GX 460. В данное время в отношении подозреваемых проводится досудебное расследование пока по двум статьям УК РК – «Организация и руководство организованной преступной группой» и «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера». Арман Бейсенбаев

По его словам, организовал и руководил этой преступной группой гражданин Кыргызстана — у него и его сограждан при обыске полицейские изъяли также наркотики.

Каждый член ОПГ выполнял свою роль. Установлено, что действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съемных квартирах. Работали там свыше 50 девушек, среди которых две –несовершеннолетние. Многие из них употребляют наркотики. Аудиторию этой веб-порностудии составляли, в основном, иностранные граждане, которые оплачивали за услуги валютой. Арман Бейсенбаев

Он также отметил, что это первый случай выявления порностудии в Казахстане, работавшей в режиме реального времени.

Нами сегодня не исключается вероятность того, что эта организованная преступная группа имеет транснациональный характер. Сейчас досудебное расследование продолжается. Арман Бейсенбаев