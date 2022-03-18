Казахстан попал в рейтинг самых счастливых стран мира
В Топ-10 рейтинга также вошли: Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.
С 11-го по 15-е место занимают следующие страны по возрастающей: Австрия, Австралия, Ирландия, Германия и Канада.
На 16-м месте расположились США (в 2021 году были на 14-м), на 17-м – Великобритания (18-е в 2021 году).
Позиция Франции в рейтинге осталась неизменной по сравнению с прошлым годом – 20-е место.
Также в рейтинг World Happiness Report попали страны бывшего СССР: наилучшие показатели у Литвы (34-е) и Эстонии (36-е).
Казахстан улучшил свою позицию, поднявшись на 40-е место (45-е в 2021 году).
Согласно рейтингу, Латвия заняла 42-е место, Узбекистан – 53-е, Молдавия – 62-е, Кыргызстан – 64-е, Беларусь – 65-е, Туркменистан – 78-е, Армения – 82-е, Таджикистан – 83-е, Азербайджан – 92-е, Украина – 98-е, Грузия – 105-е.
Россия в этом году ухудшила свои позиции в рейтинге, опустившись на 80-е место (60-е в 2021 году).
Самыми несчастливыми странами стали Ливан (145-е место) и Афганистан (последняя строчка рейтинга).
Ежегодный доклад World Happiness Report, в который в этом году вошли 146 стран, составлен подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. Страны оценивают по таким показателям, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, борьба государств с коррупцией, возможность граждан принимать жизненно важное решение. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.