Статьи

Самая счастливая страна: Казахстан на третьем месте рейтинга из стран Азии

анализ ощущения счастья, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 17:32 Фото: pixabay
Согласно последнему Докладу о мировом счастье от World Happiness Report за 2025 год, Казахстан занимает третье место в рейтинге самых счастливых стран мира, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание TEMPO.CO, интересная тенденция наблюдается среди азиатских стран – государства Юго-Восточной Азии укрепили свои позиции, а Республика Казахстан вошла в тройку самых счастливых стран региона.

Специалисты сформировали рейтинг, оценивая страну по шести ключевым показателям благополучия: ВВП на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни, социальной поддержке, свободе выбора, щедрости и по восприятию коррупции.

Азия, самый большой и разнообразный континент мира, – настоящая сокровищница чудес, где находятся промышленный гигант Китай, неизменно привлекающая туристов Япония и процветающий экономический центр Сингапур.

"В рейтинге представлены как известные фавориты, так и впечатляющие новички: Казахстан поднялся на третье место, следуя за Сингапуром. Тем временем Япония и Южная Корея несколько сдали позиции, в то время как Вьетнам и Таиланд блистали, заняв четвертое и пятое места среди самых счастливых стран Азии", – говорится в информации. 

Заняв третье место в Азии, Казахстан уверенно закрепляется среди лидеров региона. Высокие показатели по таким критериям, как социальная поддержка, свобода выбора и восприятие уровня коррупции, указывают на позитивные изменения в стране. Казахстан продолжает развиваться как современное государство, сочетающее экономический рост с улучшением качества жизни, значится в исследовании.

Лидеры рейтинга счастья в Азии 2025

  1. Тайвань
  2. Сингапур
  3. Казахстан
  4. Вьетнам
  5. Таиланд
  6. Япония
  7. Филиппины
  8. Южная Корея
  9. Малайзия
  10. Китай

Рейтинг 2025 года учитывает то, что самые счастливые страны Азии определяются не только достатком, но и более глубоким сочетанием экономической мощи, социальных связей и культурных ценностей.

Юго-Восточная Азия демонстрирует заметный подъем в восприятии счастья

Лидер предыдущего исследования Сингапур, несмотря на небольшое снижение на 2-е место, по-прежнему впечатляет высоким уровнем жизни и эффективным государственным управлением.

Яркие представители региона – Вьетнам и Таиланд сохраняют сильное социальное ощущение общности и культурное разнообразие. Города Ханой, Хошимин и Бангкок играют ключевую роль в формировании позитивного настроя среди населения.

Филиппины и Малайзия также вошли в десятку, демонстрируя стабильные социальные и культурные ценности.

Но, несмотря на то, что Япония и Южная Корея по-прежнему остаются в списке счастливейших стран, их позиции заметно ослабли. Одной из причин эксперты называют растущую индивидуализацию, проще говоря, снижение сплоченности, что выражается в снижении частоты совместных приемов пищи и уровня межличностного взаимодействия.

В публикации подчеркивается, что Южная и Юго-Восточная Азия продолжают блистать своим неизменным духом доброты. Хотя во многих странах мира наблюдается спад щедрости, эти регионы на высоком уровне держат стабильность в проявлениях доброй воли, создавая отрадный контраст во все более разобщенном мире.

Ранее Zakon.kz опубликовал анализ цен на говядину по странам, где мясо дешевле и дороже, чем в  Казахстане.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
