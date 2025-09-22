Самая счастливая страна: Казахстан на третьем месте рейтинга из стран Азии

Согласно последнему Докладу о мировом счастье от World Happiness Report за 2025 год, Казахстан занимает третье место в рейтинге самых счастливых стран мира, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает издание TEMPO.CO, интересная тенденция наблюдается среди азиатских стран – государства Юго-Восточной Азии укрепили свои позиции, а Республика Казахстан вошла в тройку самых счастливых стран региона.

Специалисты сформировали рейтинг, оценивая страну по шести ключевым показателям благополучия: ВВП на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни, социальной поддержке, свободе выбора, щедрости и по восприятию коррупции.

Азия, самый большой и разнообразный континент мира, – настоящая сокровищница чудес, где находятся промышленный гигант Китай, неизменно привлекающая туристов Япония и процветающий экономический центр Сингапур.



"В рейтинге представлены как известные фавориты, так и впечатляющие новички: Казахстан поднялся на третье место, следуя за Сингапуром. Тем временем Япония и Южная Корея несколько сдали позиции, в то время как Вьетнам и Таиланд блистали, заняв четвертое и пятое места среди самых счастливых стран Азии", – говорится в информации.

Заняв третье место в Азии, Казахстан уверенно закрепляется среди лидеров региона. Высокие показатели по таким критериям, как социальная поддержка, свобода выбора и восприятие уровня коррупции, указывают на позитивные изменения в стране. Казахстан продолжает развиваться как современное государство, сочетающее экономический рост с улучшением качества жизни, значится в исследовании.

Лидеры рейтинга счастья в Азии 2025

Тайвань Сингапур Казахстан Вьетнам Таиланд Япония Филиппины Южная Корея Малайзия Китай

Рейтинг 2025 года учитывает то, что самые счастливые страны Азии определяются не только достатком, но и более глубоким сочетанием экономической мощи, социальных связей и культурных ценностей.

Юго-Восточная Азия демонстрирует заметный подъем в восприятии счастья

Лидер предыдущего исследования Сингапур, несмотря на небольшое снижение на 2-е место, по-прежнему впечатляет высоким уровнем жизни и эффективным государственным управлением.

Яркие представители региона – Вьетнам и Таиланд сохраняют сильное социальное ощущение общности и культурное разнообразие. Города Ханой, Хошимин и Бангкок играют ключевую роль в формировании позитивного настроя среди населения.

Филиппины и Малайзия также вошли в десятку, демонстрируя стабильные социальные и культурные ценности.

Но, несмотря на то, что Япония и Южная Корея по-прежнему остаются в списке счастливейших стран, их позиции заметно ослабли. Одной из причин эксперты называют растущую индивидуализацию, проще говоря, снижение сплоченности, что выражается в снижении частоты совместных приемов пищи и уровня межличностного взаимодействия.

В публикации подчеркивается, что Южная и Юго-Восточная Азия продолжают блистать своим неизменным духом доброты. Хотя во многих странах мира наблюдается спад щедрости, эти регионы на высоком уровне держат стабильность в проявлениях доброй воли, создавая отрадный контраст во все более разобщенном мире.

