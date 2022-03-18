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15:13 18.03.2022

Туман накроет ряд областей Казахстана 19 марта

Туман, фонарь Фото: pixabay
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19 марта. По стране ожидается туман, на юго-востоке – ветер и гололед, передает Zakon.kz.
Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается погода без осадков. Погоду восточной половины республики обусловит ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, с которыми пройдут осадки, в южной половине – преимущественно в виде дождя. РГП «Казгидромет»

На юго-востоке, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, на северо-востоке – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, на западе Атырауской, Северо-Казахстанской, на северо-западе Костанайской, на юге Восточно-Казахстанской, на севере Туркестанской области ожидается туман.

Анастасия Стативкина
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