15:24 18.03.2022
Когда в Казахстане окончательно отменят масочный режим
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, при каких условиях в Казахстане будет окончательно отменен масочный режим, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня масочный режим отменен только на открытом воздухе. В связи с тем, что идет ежегодный эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных инфекций, еще регистрируется коронавирусная инфекция, пока масочный режим в закрытых помещениях остается. Как ситуация улучшится, данный вопрос будет рассмотрен на заседании МВК. Глава Миздрава Ажар Гиният
При этом она отметила, что под улучшением ситуации понимается снижение заболеваемости ОРВИ и регистрации коронавирусной инфекции.
Обычно сезон ОРВИ продолжается до конца марта. Ажар Гиният
По словам главы ведомства, сегодня в некоторых регионах закрываются все ковидные стационары, и случаи заболевания коронавирусом уже на нуле.
Регистрируются случаи в Алматы, Северо-Казахстанской области. А в некоторых регионах регистрация равна нулю. Также закрываются все ковидные стационары. Ажар Гиният