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15:24 18.03.2022

Когда в Казахстане окончательно отменят масочный режим

комментарий Минздрава Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК рассказала, при каких условиях в Казахстане будет окончательно отменен масочный режим, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня масочный режим отменен только на открытом воздухе. В связи с тем, что идет ежегодный эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных инфекций, еще регистрируется коронавирусная инфекция, пока масочный режим в закрытых помещениях остается. Как ситуация улучшится, данный вопрос будет рассмотрен на заседании МВК. Глава Миздрава Ажар Гиният

При этом она отметила, что под улучшением ситуации понимается снижение заболеваемости ОРВИ и регистрации коронавирусной инфекции.

Обычно сезон ОРВИ продолжается до конца марта. Ажар Гиният

По словам главы ведомства, сегодня в некоторых регионах закрываются все ковидные стационары, и случаи заболевания коронавирусом уже на нуле.

Регистрируются случаи в Алматы, Северо-Казахстанской области. А в некоторых регионах регистрация равна нулю. Также закрываются все ковидные стационары. Ажар Гиният
Оксана Скибан
Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
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