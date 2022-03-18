Когда в Казахстане окончательно отменят масочный режим

Сегодня масочный режим отменен только на открытом воздухе. В связи с тем, что идет ежегодный эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных инфекций, еще регистрируется коронавирусная инфекция, пока масочный режим в закрытых помещениях остается. Как ситуация улучшится, данный вопрос будет рассмотрен на заседании МВК. Глава Миздрава Ажар Гиният

При этом она отметила, что под улучшением ситуации понимается снижение заболеваемости ОРВИ и регистрации коронавирусной инфекции.

Обычно сезон ОРВИ продолжается до конца марта. Ажар Гиният

По словам главы ведомства, сегодня в некоторых регионах закрываются все ковидные стационары, и случаи заболевания коронавирусом уже на нуле.