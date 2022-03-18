Мужчина 10 дней скрывался в степи после убийства в Алматинской области

7 марта у села Кокжиде на территории одного из крестьянских хозяйств было обнаружено тело 56-летнего мужчины. По данным полиции, его убили двумя ударами ножа.

Мужчина на лошади скрывался в степной зоне. Оперативникам уголовного розыска удалось установить его местонахождение. Задержание произвели в Енбекшиказахском районе, на отдаленной ферме, расположенной у села Масак близ реки Или. За это время ему удалось уйти от места преступления на расстояние 350 км. Пресс-служба ДП Алматинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 99 УК РК «Убийство». Полицейские установили, что мужчины распивали спиртные напитки и между ними произошла ссора. Подозреваемый сознался в содеянном и был помещен в ИВС.