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Происшествия

Школьника задержали в Алматинской области по подозрению в убийстве одноклассника

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 13:26 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области проводится расследование убийства школьника. В совершении преступления подозревают его одноклассника, сообщает Zakon.kz.

Известно, что оба мальчика учились в 11 классе. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, полицией внесено соответствующее представление в Управление образования для принятия мер в рамках компетенции", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств преступления.

Ранее в Павлодаре упреки старшего брата в нетрудоустроенности младшего закончились поножовщиной. Суд вынес приговор в совершении убийства.

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Андрей Дюсупов
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