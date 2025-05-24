Школьника задержали в Алматинской области по подозрению в убийстве одноклассника

В Алматинской области проводится расследование убийства школьника. В совершении преступления подозревают его одноклассника, сообщает Zakon.kz.

Известно, что оба мальчика учились в 11 классе. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Законные представители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, полицией внесено соответствующее представление в Управление образования для принятия мер в рамках компетенции", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств преступления.

Ранее в Павлодаре упреки старшего брата в нетрудоустроенности младшего закончились поножовщиной. Суд вынес приговор в совершении убийства.