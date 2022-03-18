Концепцию развития адвокатуры разработали в Казахстане
В числе проблем, требующих решения, в Концепции выделены следующие:
обеспечение реальной состязательности и равноправия адвоката и прокурора в судебном процессе;
укрепление процессуального и институционального статуса адвокатов, включая предоставление реальных прав по сбору доказательств, доступу к информации;
установление должной оплаты труда адвокатов, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь;
улучшение регламентации и введение новых форм адвокатской деятельности;
предоставление реальных гарантий адвокатской деятельности, включая вопросы защищенности и безопасности адвокатов, незыблемости соблюдения адвокатской тайны;
решение социальных и налоговых проблем адвокатов;
повышение престижа профессии, профессиональной этики и эффективности работы организаций и органов самоуправления адвокатуры.
Цель документа – создание сильной организации адвокатуры.
В Республиканской коллегии адвокатов полагают, что в рамках своих полномочий организация должна обладать возможностью участвовать в принятии решений, принимаемых государством, не только в отношении адвокатуры, но и в отношении судебной системы и правоохранительных органов. Для этого предлагается принять ряд изменений.
Также в РКА считают необходимым стремиться к независимости адвокатуры.
Под институциональной независимостью адвокатуры принято понимать самоуправляемость адвокатуры как юридической профессии и независимость при принятии решений по вопросам доступа к профессии и исключению из нее, говорится в документе.
Концепция также предусматривает повышение процессуального статуса адвоката, предложения адвокатского сообщества по реформе судебной системы, совершенствование процедуры обжалования действий (бездействия) и решений прокурора и органа уголовного преследования, соблюдение профессиональной этики адвокатов, повышение их квалификации и др.
Полный текст документа можно посмотреть здесь.