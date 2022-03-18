Концепцию развития адвокатуры разработали в Казахстане

В числе проблем, требующих решения, в Концепции выделены следующие:

обеспечение реальной состязательности и равноправия адвоката и прокурора в судебном процессе; укрепление процессуального и институционального статуса адвокатов, включая предоставление реальных прав по сбору доказательств, доступу к информации; установление должной оплаты труда адвокатов, оказывающих гарантированную государством юридическую помощь; улучшение регламентации и введение новых форм адвокатской деятельности; предоставление реальных гарантий адвокатской деятельности, включая вопросы защищенности и безопасности адвокатов, незыблемости соблюдения адвокатской тайны; решение социальных и налоговых проблем адвокатов; повышение престижа профессии, профессиональной этики и эффективности работы организаций и органов самоуправления адвокатуры.

Цель документа – создание сильной организации адвокатуры.

В Республиканской коллегии адвокатов полагают, что в рамках своих полномочий организация должна обладать возможностью участвовать в принятии решений, принимаемых государством, не только в отношении адвокатуры, но и в отношении судебной системы и правоохранительных органов. Для этого предлагается принять ряд изменений.

Также в РКА считают необходимым стремиться к независимости адвокатуры.

Под институциональной независимостью адвокатуры принято понимать самоуправляемость адвокатуры как юридической профессии и независимость при принятии решений по вопросам доступа к профессии и исключению из нее, говорится в документе.

Концепция также предусматривает повышение процессуального статуса адвоката, предложения адвокатского сообщества по реформе судебной системы, совершенствование процедуры обжалования действий (бездействия) и решений прокурора и органа уголовного преследования, соблюдение профессиональной этики адвокатов, повышение их квалификации и др.

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