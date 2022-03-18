С поставками лекарств из Украины возникли проблемы, но часть запасов уже есть – Ажар Гиният

Сегодня у нас проблема именно с (поставками из. – Прим. ред.) Украины. Мы закупаем всего 25 наименований лекарственных препаратов у Украины, всего доставлено от общего объема 40%. Дальнейшая поставка сейчас находится под вопросом, и данный вопрос мы будем рассматривать в рамках законодательства. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Глава Минздрава уточнила, что 11 препаратов из 25 находятся уже в РК.

Что касается названий препаратов, то было отмечено, что это общеизвестные препараты, которые производят украинские производители. Это эпинефрин, галоперидол – все те препараты, которые применяются для стационарного лечения, и есть ряд препаратов, которые применяются в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения.

При этом министр напомнила, что в целом закуп лекарственных препаратов для ГОБМП и ОСМС проведен Минздравом в конце прошлого года.

Закуп на сегодня препаратов мы произвели почти на 94%. Из них 40% закупленных лекарственных препаратов уже находится в медорганизациях, на их складах и у единого дистрибьютора. По поводу поставки – мы большую часть поставляем из Европы, около 10% – это Россия, Беларусь, Украина. По поводу доставки из Европы, России и Беларуси на сегодня каких-то сложных вопросов нет. Со всеми поставщиками мы переговорили, они обязуются доставить товар в соответствии с договорными обязательствами. Ажар Гиният

Также министр сообщила, что для поддержки казахстанских фармпроизводителей в настоящее время рассматривается вопрос повышения предельных цен на лекарственные препараты.