16:01 18.03.2022
С поставками лекарств из Украины возникли проблемы, но часть запасов уже есть – Ажар Гиният
Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о проблемах, которые возникли с закупом лекарств из-за обострения геополитической ситуации в мире, а также о том, как обстоит ситуация с наличием лекарств в казахстанских больницах, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня у нас проблема именно с (поставками из. – Прим. ред.) Украины. Мы закупаем всего 25 наименований лекарственных препаратов у Украины, всего доставлено от общего объема 40%. Дальнейшая поставка сейчас находится под вопросом, и данный вопрос мы будем рассматривать в рамках законодательства.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
Глава Минздрава уточнила, что 11 препаратов из 25 находятся уже в РК.
Что касается названий препаратов, то было отмечено, что это общеизвестные препараты, которые производят украинские производители. Это эпинефрин, галоперидол – все те препараты, которые применяются для стационарного лечения, и есть ряд препаратов, которые применяются в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения.
При этом министр напомнила, что в целом закуп лекарственных препаратов для ГОБМП и ОСМС проведен Минздравом в конце прошлого года.
Закуп на сегодня препаратов мы произвели почти на 94%. Из них 40% закупленных лекарственных препаратов уже находится в медорганизациях, на их складах и у единого дистрибьютора. По поводу поставки – мы большую часть поставляем из Европы, около 10% – это Россия, Беларусь, Украина. По поводу доставки из Европы, России и Беларуси на сегодня каких-то сложных вопросов нет. Со всеми поставщиками мы переговорили, они обязуются доставить товар в соответствии с договорными обязательствами.Ажар Гиният
Также министр сообщила, что для поддержки казахстанских фармпроизводителей в настоящее время рассматривается вопрос повышения предельных цен на лекарственные препараты.
Совместно с НПП «Атамекен» мы создали рабочую группу, где в ежедневном формате все вопросы бизнеса будем вместе решать и рассматривать. Сегодня их волнует, конечно, цена лекарственных препаратов, и этот вопрос мы совместно после тщательного анализа будем решать.Ажар Гиният