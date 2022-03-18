16:43 18.03.2022
В Казахстане пытались продать рога сайги на 1,5 млрд тенге
Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности Казахстана рассказали о задержании браконьеров. Проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе уточнили, что 15 марта Департаментом КНБ по Кызылординской области и города Байконыр задержаны двое граждан при попытке сбыта запрещенных дериватов животного.
Фото: пресс-служба КНБ РК
Изъяты рога сайги в количестве 641 штуки общим весом 160 кг. По данным областной Инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб государству от преступной деятельности оценивается в 1,5 млрд тенге. Пресс-служба КНБ РК
В отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводится досудебное расследование, добавили в комитете.