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Законодательство РК
16:43 18.03.2022

В Казахстане пытались продать рога сайги на 1,5 млрд тенге

браконьеры Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности Казахстана рассказали о задержании браконьеров. Проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе уточнили, что 15 марта Департаментом КНБ по Кызылординской области и города Байконыр задержаны двое граждан при попытке сбыта запрещенных дериватов животного.

задержание браконьеров

Фото: пресс-служба КНБ РК

Изъяты рога сайги в количестве 641 штуки общим весом 160 кг. По данным областной Инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб государству от преступной деятельности оценивается в 1,5 млрд тенге. Пресс-служба КНБ РК

В отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводится досудебное расследование, добавили в комитете.

Анастасия Московчук
КНБ Кызылординская область
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