КНБ провел задержания в Алматы и двух областях

Комитет национальной безопасности Казахстана заявил о задержании лиц, подозреваемых в экстремизме. Проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемому сообщению, задержания четырех казахстанцев прошли 17 апреля 2024 года в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

"Их подозревают в организации и участии в деятельности запрещенной на территории республики религиозно-экстремистской организации. В ходе обысков по местам их проживания изъяты большое количество религиозной литературы и иные вещественные доказательства". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным комитета, проводится досудебное расследование по статье 405 Уголовного кодекса.

Следует отметить, что двое из задержанных лиц ранее были судимы за совершение аналогичного преступления.

"Судом решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных". Пресс-служба КНБ РК

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Несколько дней ранее в КНБ рассказали о пресеченном наркоканале. С санкции суда к пяти задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.