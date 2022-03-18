17:25 18.03.2022
Казахстан победил «Омикрон» за месяц – Ажар Гиният
Фото: служба центральных коммуникаций при президенте Казахстана
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК заявила, что Казахстан справился с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Zakon.kz,
На сегодня Казахстан и все регионы находятся в «зеленой» зоне. Последний подъем заболеваемости, вызванный «омикрон-штаммом», по своей длительности был самый короткий и длился около месяца (с 11 января по 9 февраля 2022 года). Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
По ее словам, это связано с эффективностью скоординированных совместных мер государства, бизнеса и населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
При этом в мире подъем заболеваемости, вызванный вариантом «Омикрон», продолжается. В ряде стран он длился более двух месяцев, а в некоторых – уже третий месяц. Продолжаются вакцинация и ревакцинация населения. Ажар Гиният