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17:25 18.03.2022

Казахстан победил «Омикрон» за месяц – Ажар Гиният

Коронавирус, Омикрон, ситуация, Минздрав Фото: служба центральных коммуникаций при президенте Казахстана
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК заявила, что Казахстан справился с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Zakon.kz,
На сегодня Казахстан и все регионы находятся в «зеленой» зоне. Последний подъем заболеваемости, вызванный «омикрон-штаммом», по своей длительности был самый короткий и длился около месяца (с 11 января по 9 февраля 2022 года). Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее словам, это связано с эффективностью скоординированных совместных мер государства, бизнеса и населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

При этом в мире подъем заболеваемости, вызванный вариантом «Омикрон», продолжается. В ряде стран он длился более двух месяцев, а в некоторых – уже третий месяц. Продолжаются вакцинация и ревакцинация населения. Ажар Гиният
Оксана Скибан
COVID-19 Омикрон-штамм Гиният Ажар Минздрав РК Казахстан
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