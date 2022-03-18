Казахстан победил «Омикрон» за месяц – Ажар Гиният

На сегодня Казахстан и все регионы находятся в «зеленой» зоне. Последний подъем заболеваемости, вызванный «омикрон-штаммом», по своей длительности был самый короткий и длился около месяца (с 11 января по 9 февраля 2022 года). Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

По ее словам, это связано с эффективностью скоординированных совместных мер государства, бизнеса и населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.