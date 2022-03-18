Parimatch разыгрывает билеты на матч Молдова – Казахстан

В стыковых матчах встретятся команды, занявшие последние места в своих группах. Казахстан, как лучшая из стыковых команд, сыграет с Молдовой, командой с самым низким рейтингом. Победитель останется в лиге С, тогда как проигравший опустится на уровень ниже — в лигу Д, где соревнуются только две группы по три участника.

Предстоящие встречи станут первым испытанием для нового тренера сборной Казахстана Андрея Карповича. Он хорошо знаком с казахстанским футболом, так как был игроком сборной и действующим тренером клуба «Кызыл-Жар СК». Его тренерский стаж также включает такие команды, как «Кайрат» и «Окжетпес».

Для меня большая честь и ответственность тренировать национальную команду. Наша задача – собрать сильнейших игроков, получающих игровую практику и способных решать конкретные задачи в предстоящих двух играх. Пока о перспективах говорить не приходится, – сказал Андрей Карпович в первом официальном интервью КФФ.

Первый матч пройдет 24 марта в Кишиневе, а ответный — 29 марта в столице Казахстана. Желающие поддержать национальную сборную уже могут приобрести билеты. А один счастливчик может выиграть поездку на матч в розыгрыше от дважды онлайн-букмекера №1 Parimatch.

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