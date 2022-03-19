Президентские реформы позволят кардинально изменить политическую систему - эксперт

16 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании представил новую Программу политических реформ. От данного Послания у общества и экспертного сообщества были очень высокие ожидания, и можно говорить о том, что они полностью оправдались, считает эксперт.

Озвученные Президентом политические реформы являются по-настоящему масштабными и прорывными. Они должны позволить кардинальным образом изменить политическую систему и усилить демократические процессы в стране. Арман Токтушаков

Одним из ключевых направлений политических реформ является внедрение смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системы с соотношением 70 на 30 в Мажилисе и 50 на 50 в областных маслихатах. Прежде всего, как показывает передовой международный опыт, это будет способствовать формированию более гармоничной избирательной модели, учитывающей права всех граждан, полагает аналитик.

В частности, лица, не являющиеся членами партии, получат возможность избираться в высший представительный орган через одномандатные округа. При этом, сохранив процедуру выборности по партийным спискам, партии останутся ключевым институтом выражения интересов избирателей. Арман Токтушаков

Вместе с тем он отметил введение полной мажоритарной системы выборов в районных и городских маслихатах. На его взгляд, подобная практика обеспечит более тесное взаимодействие депутатов с местным населением, усилит работу маслихатов и принципиально изменит отношения между исполнительными и представительными органами власти в регионах.

Другой важной президентской инициативой стало расширение возможностей для партийной системы, считает он.

Главным образом, это предполагается реализовать посредством упрощения процедуры регистрации политических партий. В частности, речь идет о снижении регистрационного порога с 20 тыс. до 5 тыс. членов, а также уменьшение минимальной численности региональных представительств с 600 до 200 человек.

В результате этого партийное поле страны существенно активизируется, что будет способствовать появлению новых и трансформации существующих партий. Представляется, что в современных условиях работа партии как важнейшего элемента политической системы должна приобрести новый импульс.

Таким образом, резюмировал эксперт, озвученные президентом реформы позволят кардинальным образом изменить политическую систему в сторону повышения ее эффективности, устойчивости и сбалансированности.