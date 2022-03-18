Паспорта вакцинации 33 стран признаны в Казахстане

Согласно документу, в стране признаны паспорта/сертификаты/справки вакцинации против коронавируса граждан, выданные Аргентиной, Белизе, Боливией, Бразилией, Великобританией, Венгрией, Грузией, Индонезией, Исламской Республикой Иран, Иорданией, Испанией, Канадой, Кыргызстаном, Мальдивами, Монголией, Арменией, Беларусью, Молдовой, Перу, Сан-Марино, Сербией, Тунисом, Индией, Филиппинами, Таиландом, Турцией, Узбекистаном, Черногорией, Чехией, Шри-Ланкой, Эквадором, Эстонией и Японией.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.