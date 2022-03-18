Шукеев: Туркестанская область может быть примером развития регионов

На заседании были рассмотрены вопросы исполнения задач, поставленных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.

Председательствовал на совещании аким области, председатель областного филиала партии Amanat Умирзак Шукеев.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В заседании актива приняли участие исполнительный секретарь областного филиала партии Бейсен Тажибаев, члены политсовета, председатели общественных советов и первичных партийных организаций, депутаты маслихата, ветераны и активисты партии, представители неправительственных организаций и СМИ.

Участие делегаций городов и районов области было обеспеченно через видеоконференцсвязь.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании обозначил реформы в государственном управлении, которые будут осуществлены в ближайшее время. В стране усилили деятельность парламента и предложили меры по стабильному развитию государства и общества. Глава государства также отметил, что политические преобразования – это установление справедливости в обществе и придание импульса для развития нации. По предложению главы государства будут внесены изменения в административно-территориальное деление страны. Это не только историческая справедливость, но и положительное влияние на социальное положение жителей этих территорий. В качестве примера мы можем показать сегодняшнее состояние и жизнеспособность нашей Туркестанской области, – сказал Умирзак Шукеев.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Также аким Туркестанской области отметил, что озвученные в Послании предложения – это руководство в построении Нового Казахстана.

На совещании также выступил исполнительный секретарь областного филиала партии Бейсен Тажибаев, который рассказал о новых инициативах в политической организации и проводимой работе по модернизации работы филиала партии.

Проводятся встречи в мобильных общественных приемных с участием депутатов областного и районных маслихатов, специалистов управлений и местных структурных подразделений. Первые приемы прошли в отдаленных селах Казыгуртского и Созакского районов. На прием пришли 244 гражданина. Основные проблемы, озвученные гражданами: строительство новых школ, субсидии, строительство поселковых дорог, низкое качество питьевой воды, недостаточность пастбищных угодий, электроэнергии и плохой сигнал интернета. Не обошли стороной жители и вопросы здоровья и занятости. Работа мобильных приемных продлится до 1 июня в самых отдаленных селах 14 районов области. Нами проанализирована работа общественных советов. В итоге оптимизированы 12 общественных советов при филиале партии. Теперь в области их восемь. Количество советов в районах и городах сократилось с 9 до 5, – сказал в своем выступлении Тажибаев.

На заседании актива выступили председатель Совета ветеранов Сауранского района Сеилхан Ахметов, директор Департамента информационно-аналитических программ телеканала Turkistan Гульжазира Матенова, депутат Келесского районного маслихата Д. Абдиев.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В завершение Шукеев поручил провести совещания активов в городах и районах области для всестороннего изучения Послания и разъяснения его содержания среди населения.