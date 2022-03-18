Посол Испании в РК: Казахстан может стать одним из крупнейших региональных транзитных узлов

Как пишет пресс-служба правительства, посол Европейского союза в РК Кестутис Янкаускас в своем выступлении отметил, что «во всех сферах взаимосвязанности мы призываем к обеспечению устойчивости инвестиций с экологической, социальной, экономической и финансовой точек зрения. Устойчивая взаимосвязанность будет главным приоритетом в наших программах сотрудничества».

Посол Французской Республики в Казахстане Дидье Канесс выступил с докладом «Зеленый водород для чистого и эффективного железнодорожного сектора в Казахстане», в котором напомнил, что «Казахстан является девятой по величине страной в мире с крупной железнодорожной сетью протяженностью 16 тыс. км». Дидье Канесс отметил, что «Продолжающийся рост железнодорожных грузовых перевозок поднимает вопрос о доступных средствах для их максимальной декарбонизации. С этой точки зрения актуальны недавние оценки президента Токаева, согласно которым развитие «промышленного кластера зеленого водорода является «приоритетом».

Посол подтвердил готовность французских и европейских компаний углублять сотрудничество с Казахстаном в этой области, а также сказал, что это позволит Казахстану в полной мере использовать потенциал железнодорожного сектора, предоставляя возможности для перехода к «экологичности» с помощью новых технологий, и быть страной-лидером в строительстве зеленого Шелкового пути.

Тему развития транзитного потенциала и модернизации железных дорог Казахстана также поддержал посол Королевства Испании в Казахстане Хорхе Урбиола.

У Казахстана сейчас есть уникальная возможность стать одним из крупнейших региональных транзитных узлов, – сказал он.

В заключение встречи Смаилов отметил, что по итогам 2021 года наблюдалось существенное увеличение объемов взаимной торговли между Казахстаном и странами Европейского союза до $28,9 млрд, что на 21,4% выше, чем за 2020 год.

Мы открыты для рассмотрения новых предложений и готовы работать на опережение в условиях текущей геополитической конъюнктуры. Нам необходимо продолжить нашу совместную работу для достижения стратегических целей, особенно перед лицом новых вызовов, которые требуют выработки новых подходов и кооперации, – резюмировал Смаилов.