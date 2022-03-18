Импортные таможенные пошлины в РК будут распределяться и зачисляться в долларах

Как пишет пресс-служба правительства, механизм включает основные этапы: сбор сумм импортных пошлин в национальных валютах с поступающих из третьих стран товаров; расщепление поступивших сумм импортных пошлин в соответствии с установленными коэффициентами, ее конвертация в доллары США и последующее направление их в государства-члены ЕАЭС.

В связи с наложенными на РФ санкциями перечисление государствами-членами ввозных таможенных пошлин в Россию и Беларусь в долларах невозможно. По итогам состоявшихся переговоров был поддержан казахстанский вариант: для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в РФ и Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей. В Казахстан, а также в Армению и Кыргызстан собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться, как и ранее, – в долларах США.