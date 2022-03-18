Аким Акмолинской области посетил ветеранов и тружеников тыла

Как подчеркнул во время встречи руководитель региона, все достижения за годы независимости приобретены благодаря достойному подвигу и труду каждого из ветеранов труда.

Поздравляю вас со 105-летним юбилеем, а также с весенним праздником. Хочу пожелать здоровья вам, детям и внукам. Сейчас благодаря вашему труду мы живем в спокойной и свободной стране, – отметил аким области.

В свою очередь долгожительница выразила слова благодарности руководству области за чуткое внимание и постоянную заботу о старшем поколении.

Салима Баязитовна Алиева родилась в Акжарском районе СКО. В период гонений и голода, в 1928 году, оставив дом и имущество, семья переехала в Омскую область, где она вышла замуж, а в 1941 году проводила супруга на войну. В годы войны работала в тылу. Вся мужская работа легла на хрупкие девичьи плечи юной девушки.

Фото: УВП Акмолинской области

Сдавала масло на фронт. Пока война шла, работала в поле на тракторе с раннего утра до поздней ночи, – поделилась бабушка.

Муж вернулся живым в 1944-м, воевал под Сталинградом, в Будапеште. Супруг Сабыр скончался в 1994 году, с тех пор Салима апа не снимает с его праздничного камзола ветеранские награды, гордо носит и свою главную – золотую подвеску «Алтын алқа».

Сейчас бабушка живет в Кокшетау с внуком и его семьей – невесткой и тремя правнуками. Всего же у нее 23 внука и 25 правнуков.

В этот же день руководитель области посетил пансионат для пожилых и инвалидов «Үміт Шанырақ», где поздравил постояльцев социального учреждения с весенним праздником Наурыз, вручив подарки. Ермек Маржикпаев тепло побеседовал с пожилыми людьми, поинтересовался самочувствием и состоянием их здоровья.